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    Пешеход на Пулковском, похоже, был пьян, а водитель любил скорость

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    Подробности смертельного ДТП в Московском районе Петербурга сообщает 5 марта пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

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    ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 4 марта около 21 часа на Пулковском шоссе, у дома 60, корпус 1. Haval H5 двигался в направлении центра (от Петербургского шоссе к КАД) и вне зоны пешеходного перехода сбил в крайней левой полосе человека, переходившего проезжую часть слева направо. По данным полиции, это был мужчина лет 30 на вид с признаками алкогольного опьянения, в темной одежде без светоотражающих элементов. Он умер на месте. Его личность устанавливается.

    Про водителя известно, что он в прошлом и этом году 10 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Все его нарушения — превышение скорости (часть 2 статьи 12.9 КоАП РФ). По данным «Фонтанки», живет он недалеко от места ДТП, в Пушкинском районе.

    «По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отмечают в полиции.

    Суббота в Петербурге оказалась богата на ДТП с пешеходами. Днем на проспекте Наставников автобус сбил 10-летнего мальчика. Вечером на Каменноостровском проспекте «Лада» наехала на мать с младенцем.

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