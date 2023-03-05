Пешеход на Пулковском, похоже, был пьян, а водитель любил скорость

ДТП, как уже писала «Фонтанка» , произошло 4 марта около 21 часа на Пулковском шоссе, у дома 60, корпус 1. Haval H5 двигался в направлении центра (от Петербургского шоссе к КАД) и вне зоны пешеходного перехода сбил в крайней левой полосе человека, переходившего проезжую часть слева направо. По данным полиции, это был мужчина лет 30 на вид с признаками алкогольного опьянения, в темной одежде без светоотражающих элементов. Он умер на месте. Его личность устанавливается.

Про водителя известно, что он в прошлом и этом году 10 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Все его нарушения — превышение скорости (часть 2 статьи 12.9 КоАП РФ). По данным «Фонтанки», живет он недалеко от места ДТП, в Пушкинском районе.



«По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отмечают в полиции.



Суббота в Петербурге оказалась богата на ДТП с пешеходами. Днем на проспекте Наставников автобус сбил 10-летнего мальчика. Вечером на Каменноостровском проспекте «Лада» наехала на мать с младенцем.