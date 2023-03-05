Пешеход на Пулковском, похоже, был пьян, а водитель любил скорость

Подробности смертельного ДТП в Московском районе Петербурга сообщает 5 марта пресс-служба
ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 4 марта около 21 часа на Пулковском шоссе, у дома 60, корпус 1. Haval H5 двигался в направлении центра (от Петербургского шоссе к КАД) и вне зоны пешеходного перехода сбил в крайней левой полосе человека, переходившего проезжую часть слева направо. По данным полиции, это был мужчина
Про водителя известно, что он в прошлом и этом году
«По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отмечают в полиции.
Суббота в Петербурге оказалась богата на ДТП с пешеходами. Днем на проспекте Наставников автобус сбил 10-летнего мальчика. Вечером на Каменноостровском проспекте «Лада» наехала на мать с младенцем.