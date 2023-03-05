Автобус на Наставников сбил 10-летнего мальчика

Суббота в Петербурге оказалась богата на ДТП с пешеходами. Днём в Красногвардейском районе был сбит школьник.



Как сообщает 5 марта ГУ МВД по городу и области, вчера в 16:40 у дома 28 по проспекту Наставников 47-летний водитель автобуса МАЗ, двигаясь от Энтузиастов к Косыгина, в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на 10-летнего четвероклассника. Мальчик, по предварительной версии, пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Он был без взрослых, в тёмной одежде. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



Вчера вечером на Каменноостровском проспекте «Лада» сбила мать с ребёнком, а на Пулковском шоссе пешеход погиб.

