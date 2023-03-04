    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, с-в

    742мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.05

    Fan ID оформляют перед матчем «Зенита» за 5 минут. Но фанаты все равно прислали вместо себя плакат

    9067
    25 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Перед матчем 18-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Пари НН» начал работать мобильный пункт МФЦ, где все желающие могут оформить Fan ID, необходимый для посещения игры. В пункте, который работает у первого входа на «Газпром Арену», работают 40 окон.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как заверили работники центра, даже если вы не подавали до этого заявку, вся процедура займет 5–10 минут. И это безусловное достижение, потому что еще летом получение «паспорта болельщика» больше напоминало квест средней степени сложности.

    Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

    Несмотря на столь серьезное ускорение процедуры, активные фанаты «Зенита» все равно решили не приходить на матч. Вместо себя они прислали плакат с надписью: «Приходите послушать тишину».

    К началу матча баннера уже не было.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как выглядит футбол без фанатов, они уже показывали в июле. Свою позицию фанаты объяснили в материале «Фонтанки».

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗенитФанатыFan IDФутбол
    ЛАЙК38
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close