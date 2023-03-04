Fan ID оформляют перед матчем «Зенита» за 5 минут. Но фанаты все равно прислали вместо себя плакат

Перед матчем 18-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Пари НН» начал работать мобильный пункт МФЦ, где все желающие могут оформить Fan ID, необходимый для посещения игры. В пункте, который работает у первого входа на «Газпром Арену», работают 40 окон.
Как заверили работники центра, даже если вы не подавали до этого заявку, вся процедура займет 5–10 минут. И это безусловное достижение, потому что еще летом получение «паспорта болельщика» больше напоминало квест средней степени сложности.
Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
Несмотря на столь серьезное ускорение процедуры, активные фанаты «Зенита» все равно решили не приходить на матч. Вместо себя они прислали плакат с надписью: «Приходите послушать тишину».
К началу матча баннера уже не было.
Как выглядит футбол без фанатов, они уже показывали в июле. Свою позицию фанаты объяснили в материале «Фонтанки».