Европейский суд разрешил российскому автогонщику Никите Мазепину выступать в ведущих чемпионатах

Российский автогонщик Никита Мазепин смог оспорить в Европейском суде прошлогоднее включение в санкционный список ЕС, которое сделало невозможным продолжение его карьеры в «Формуле-1» и других престижных гоночных сериях.



Как сообщает 2 марта «Коммерсантъ», Мазепину удалось доказать неправомерность действий Евросоюза, основанных исключительно на его родственных связях: отец спортсмена Дмитрий Мазепин являлся владельцем компании «Уралкалий», которая спонсировала команду его сына — «Хаас». Согласно решению суда, теперь Мазепину-младшему разрешено вести переговоры о контрактах в международных сериях.

