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    Европейский суд разрешил российскому автогонщику Никите Мазепину выступать в ведущих чемпионатах

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    Российский автогонщик Никита Мазепин смог оспорить в Европейском суде прошлогоднее включение в санкционный список ЕС, которое сделало невозможным продолжение его карьеры в «Формуле-1» и других престижных гоночных сериях.

    Как сообщает 2 марта «Коммерсантъ», Мазепину удалось доказать неправомерность действий Евросоюза, основанных исключительно на его родственных связях: отец спортсмена Дмитрий Мазепин являлся владельцем компании «Уралкалий», которая спонсировала команду его сына — «Хаас». Согласно решению суда, теперь Мазепину-младшему разрешено вести переговоры о контрактах в международных сериях.

    «Фонтанка» писала, что команда «Формулы-1» «Хаас» разорвала контракты с российским гонщиком Мазепиным и спонсировавшим его «Уралкалием» в марте прошлого года. Позднее «Хаас» отказалась возвращать спонсорам Мазепина уплаченные перед стартом сезона 13 миллионов долларов.

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    УралкалийСудСпортФормулаНикита Мазепин
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