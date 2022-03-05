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Команда «Формулы-1» «Хаас» разорвала контракты с российским гонщиком Мазепиным и «Уралкалием»

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В гоночной серии «Формула-1» не осталось российских пилотов. Как заявили в команде Haas, контракт с гонщиком Никитой Мазепиным был расторгнут 5 марта. Также разорвано спонсорское соглашение с компанией «Уралкалий», которой владеет его отец Дмитрий Мазепин.

«Haas F1 Team приняла решение о немедленном расторжении контракта с «Уралкалием» и пилотом Никитой Мазепиным. Как остальное сообщество «Формулы-1», команда шокирована и опечалена вторжением на Украину и желает быстрого и мирного завершения конфликта», – говорится в официальном заявлении Haas.

Ранее международная федерация автоспорта (FIA) заставила российских и белорусских автогонщиков подписать специальную декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Иначе они не смогут выступать на официальных соревнованиях.

Из-за спецоперации на Украине Россия лишилась большинства спортивных международных соревнований, в том числе Гран-при «Формулы-1», который должен был пройти в Сочи, а с 2023 года — в Ленинградской области на трассе «Игора Драйв».

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Комментарии (1)

266108100
Ну этот балласт там только для денег и нужен был
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