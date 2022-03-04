«Не использовать слово "русский"». Российских автогонщиков заставляют подписать декларацию о солидарности с Украиной

Международная федерация автоспорта (FIA) вынуждает российских и белорусских автогонщиков подписать специальную декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Как сообщают 4 марта на сайте федерации, иначе они не смогут выступать на официальных соревнованиях.
Среди обязательных к исполнению пунктов:
— выступление только в индивидуальном и нейтральном статусе;
— не публиковать в соцсетях и на своей форме любые российские и белорусские национальные символы или отсылки к ним, а также слова «Русский», «Россия», «Беларусь», «Белорусский»;
— отказаться от исполнения национальных гимнов России и Белоруссии на соревнованиях;
— отказаться от любых комментариев в поддержку российской и белорусской деятельности в отношении Украины;
— признать твердую приверженность FIA солидарности с народом Украины, Автомобильной федерации Украины и всех, кто пострадал в результате продолжающегося конфликта.
В «Формуле-1» выступает единственный российский гонщик — Никита Мазепин, представляющий команду Нaas. Владелец Нaas — российская компания «Уралкалий», принадлежащая Дмитрию Мазепину, отцу Никиты.
Ранее из-за спецоперации на Украине Россия лишилась большинства спортивных международных соревнований, в том числе Гран-при «Формулы-1», который должен был пройти в Сочи, а с 2023 года — в Ленинградской области на трассе «Игора Драйв».