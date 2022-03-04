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«Не использовать слово "русский"». Российских автогонщиков заставляют подписать декларацию о солидарности с Украиной

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Международная федерация автоспорта (FIA) вынуждает российских и белорусских автогонщиков подписать специальную декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Как сообщают 4 марта на сайте федерации, иначе они не смогут выступать на официальных соревнованиях.

Среди обязательных к исполнению пунктов:

— выступление только в индивидуальном и нейтральном статусе;

— не публиковать в соцсетях и на своей форме любые российские и белорусские национальные символы или отсылки к ним, а также слова «Русский», «Россия», «Беларусь», «Белорусский»;

— отказаться от исполнения национальных гимнов России и Белоруссии на соревнованиях;

— отказаться от любых комментариев в поддержку российской и белорусской деятельности в отношении Украины;

— признать твердую приверженность FIA солидарности с народом Украины, Автомобильной федерации Украины и всех, кто пострадал в результате продолжающегося конфликта.

В «Формуле-1» выступает единственный российский гонщик — Никита Мазепин, представляющий команду Нaas. Владелец Нaas — российская компания «Уралкалий», принадлежащая Дмитрию Мазепину, отцу Никиты.

Ранее из-за спецоперации на Украине Россия лишилась большинства спортивных международных соревнований, в том числе Гран-при «Формулы-1», который должен был пройти в Сочи, а с 2023 года — в Ленинградской области на трассе «Игора Драйв».

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Комментарии (16)

Мillemelle
а с флагом меньшинств не обязывают выходить? а то у них это в почете
orlovandrei1986
странно, что нет условия, что форма будет в цветах другого гос-ва =)
которое "оперируют" люди без медицинского образования...
Dud
а если приверженец BLM, можно отказаться "впрягаться" за Украину?
А то как-то несерьезно - и за тех, и за этих... ))))
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