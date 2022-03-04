«Не использовать слово "русский"». Российских автогонщиков заставляют подписать декларацию о солидарности с Украиной

Международная федерация автоспорта (FIA) вынуждает российских и белорусских автогонщиков подписать специальную декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Как сообщают 4 марта на сайте федерации, иначе они не смогут выступать на официальных соревнованиях.



Среди обязательных к исполнению пунктов:



— выступление только в индивидуальном и нейтральном статусе;



— не публиковать в соцсетях и на своей форме любые российские и белорусские национальные символы или отсылки к ним, а также слова «Русский», «Россия», «Беларусь», «Белорусский»;

