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    Команда «Формулы-1» «Хаас» отказалась возвращать «Уралкалию» 13 млн долларов и потребовала еще денег

    2780
    3 комментария

    Гоночная команда «Хаас», которая после начала спецоперации на Украине разорвала спонсорский контракт с «Уралкалием», отказалась возвращать уплаченные перед стартом сезона 13 млн долларов. Как сообщает 14 апреля издание Autosport, «Хаас» ссылается на юридическую практику и утверждает, что в случае нарушения контракта одной из сторон другая сторона не обязана возвращать выплаченные деньги.

    В то же время «Хаас» потребовал от «Уралкалия» выплату в размере 8,7 миллиона долларов за недополученную прибыль из-за досрочного расторжения контракта. Команда не вернет «Уралкалию» одну из машин гонщика Никиты Мазепина 2021 года, как прописано в контракте, до выплаты компенсации.

    Ожидается, что обе стороны пойдут в суд.

    Контракт между «Хаасом» и «Уралкалием», принадлежащим российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину, был разорван перед началом сезона-2022. Сын миллиардера Никита Мазепин потерял место в составе — его заменил Кевин Магнуссен.

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    Комментарии (3)

    Somn
    Прям под дых!
    265043083
    Сумасшедший дом. У них там совсем крышу снесло. Это не мародерство?
    фру
    Олигархи пинают олигархов. Хых.
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