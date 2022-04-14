Команда «Формулы-1» «Хаас» отказалась возвращать «Уралкалию» 13 млн долларов и потребовала еще денег

Гоночная команда «Хаас», которая после начала спецоперации на Украине разорвала спонсорский контракт с «Уралкалием», отказалась возвращать уплаченные перед стартом сезона 13 млн долларов. Как сообщает 14 апреля издание Autosport, «Хаас» ссылается на юридическую практику и утверждает, что в случае нарушения контракта одной из сторон другая сторона не обязана возвращать выплаченные деньги.



В то же время «Хаас» потребовал от «Уралкалия» выплату в размере 8,7 миллиона долларов за недополученную прибыль из-за досрочного расторжения контракта. Команда не вернет «Уралкалию» одну из машин гонщика Никиты Мазепина 2021 года, как прописано в контракте, до выплаты компенсации.

