Число жертв катастрофы с поездами в Греции выросло до 57

В Греции увеличилось число жертв железнодорожной катастрофы с поездами около города Лариса. По последним данным, в результате смертельного ЧП погибло 57 человек, сообщает вечером 2 марта греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на экстренные службы.



По данным местных спасателей, неопознанными на данный момент являются 56 тел погибших.



«Фонтанка» писала, что пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Греции недалеко от города Лариса, в 200 с лишним километрах к северо-западу от Афин, на станции Эвангелизмос, в ночь на 1 марта. Ранее сообщалось о 36 погибших и около 130 раненых.

