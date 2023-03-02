    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, зап

    752мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd75.47eur80.19

    Число жертв катастрофы с поездами в Греции выросло до 57

    692
    обсудить

    В Греции увеличилось число жертв железнодорожной катастрофы с поездами около города Лариса. По последним данным, в результате смертельного ЧП погибло 57 человек, сообщает вечером 2 марта греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на экстренные службы.

    По данным местных спасателей, неопознанными на данный момент являются 56 тел погибших.

    «Фонтанка» писала, что пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Греции недалеко от города Лариса, в 200 с лишним километрах к северо-западу от Афин, на станции Эвангелизмос, в ночь на 1 марта. Ранее сообщалось о 36 погибших и около 130 раненых.

    Министр транспорта Греции после произошедшего подал в отставку.

    Начальник железнодорожной станции города Лариса, ранее арестованный после крушения двух поездов, признал свою ошибку. Он пояснил, что отправил пассажирский поезд по тому же самому пути, по которому шел грузовой состав.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрецияКрушение поездаСтолкновение поездов
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close