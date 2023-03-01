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    В Греции начальник станции признал вину в крушении поездов

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    Начальник железнодорожной станции города Лариса, ранее арестованный после крушения двух поездов, признал свою ошибку. Он пояснил, что отправил пассажирский поезд по тому же самому пути, по которому шёл грузовой состав. Об этом со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах вечером 1 марта сообщает греческое общественное телевидение ERT.

    «Фонтанка» писала, что пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Греции недалеко от города Лариса, в 200 с лишним километрах к северо-западу от Афин, на станции Эвангелизмос, в ночь на 1 марта. Число жертв катастрофы, по последним данным, выросло до 36. Ранены около 130 человек.

    Министр транспорта Греции после произошедшего подал в отставку.

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    ГрецияКрушение поездаПроисшествиеТранспорт
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