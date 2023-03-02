Взрыв в Тульской области, диверсия — в Брянской: новости СВО за 2 марта

Вечером 2 марта ФСБ сообщила, что противник из Брянской области «выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар» Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 марта 2023 года.

Диверсия в Брянской области Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале около полудня сообщил о том, что с территории Украины в регион проникла группировка диверсантов. Они обстреляли автомобиль, в результате чего погиб водитель, также был ранен 11-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины, 1966 года рождения. Ответственность за нападение взял на себя Русский добровольческий корпус — добровольное формирование в составе ВСУ, которое входит в состав Интернационального легиона сил территориальной обороны Украины.

Раненый мальчик прооперирован, его жизни ничего не угрожает. Как заявил в эфире Первого канала губернатор Богомаз, ребенок помог спрятаться двум другим детям, так что власти готовят документы для награждения его медалью «За отвагу». Около 19 часов по московскому времени ФСБ сообщила, что «противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар». Из-за происшествия в Брянской области сорвался сегодняшний визит Владимира Путина в Пятигорск, где проходят мероприятия в честь Года педагога и наставника. Президент остался в Кремле, но выступил перед участниками мероприятия по телемосту. Во время своего выступления он назвал сегодняшние события терактом.

— Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети! «Нива» обычная. Открыли огонь по ней. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас своей исторической памяти, своей истории, своих традиций, своего языка, — заявил Путин.



Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал события в Брянской области провокацией.

Взрыв в Тульской области В поселке Березовский Тульской области, в 200 километрах от Москвы, произошел взрыв в лесополосе. По словам местных жителей, это случилось около 8 утра, от взрывной волны в домах затряслись окна. Власти Тульской области сообщили, что воронка обнаружена в 600 метрах от поселка. По одной из версий, причина взрыва — падение беспилотника, по данным местных властей, пострадавших и разрушений нет. Губернатор региона Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов.

Усиление мер безопасности Помимо Тульской области, меры безопасности усилили и в других регионах. В Воронежской области запретили использование беспилотников, в Курской области по поручению губернатора региона Романа Старовойта в связи со сложной ситуацией в приграничных населенных пунктах также введены дополнительные меры безопасности. Главы МИД G20 встретились в Индии После встречи министров иностранных дел G20, которая прошла в Нью-Дели, вместо итоговой декларации было обнародовано резюме. Итоговый документ на встрече глав МИД G20 приняли без позиции по Украине из-за возражений Китая и России.

— Западные делегации сбивались на эмоциональные заявления, это делалось в ущерб нормальному обсуждению, декларация оказалась заблокирована, — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре по подозрению в госизмене Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре, которого подозревают в госизмене. ФСБ сообщает, что он сам связался с украинской разведкой для передачи сведений об объектах Минобороны России, которые расположены в Хабаровском крае. По информации ведомства, эти данные могли быть использованы для диверсий и ударов с беспилотников. Законопроект о дискредитации добровольцев принят во втором чтении Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев. Поправки ко второму чтению устанавливают, что ответственность за публичные действия по дискредитации всех участников спецоперации может составить до 7 лет лишения свободы. Третье чтение запланировано на 14 марта.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала письмо бизнесмена и руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором он предлагал ввести в Уголовный кодекс статью 280.5, которая, в частности, запретит «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях, с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет». После этого Вячеслав Володин поручил председателям профильных комитетов в срочном порядке изучить этот вопрос.

