«Интерфакс»: Проверку систем оповещения перенесли по всей России. Причина — хакерские атаки

Российское МЧС перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения. Об этом 1 марта сообщает «Интерфакс».



Пресс-служба администрации Томской области в среду проинформировала о переносе. В информации уточняется, что МЧС приняло такое решение «в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи». В пресс-службе агентству пояснили, что перенос проверки затрагивает все регионы страны.



В комитете по информатизации и связи Петербурга 28 февраля «Фонтанке» заявили, что проверка систем оповещения всё-таки состоится, но в «тихом» режиме.

