    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    2 м/с, с-з

    761мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.89eur79.51

    «Интерфакс»: Проверку систем оповещения перенесли по всей России. Причина — хакерские атаки

    4577
    35 комментариев

    Российское МЧС перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения. Об этом 1 марта сообщает «Интерфакс».

    Пресс-служба администрации Томской области в среду проинформировала о переносе. В информации уточняется, что МЧС приняло такое решение «в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи». В пресс-службе агентству пояснили, что перенос проверки затрагивает все регионы страны.

    В комитете по информатизации и связи Петербурга 28 февраля «Фонтанке» заявили, что проверка систем оповещения всё-таки состоится, но в «тихом» режиме.

    По закону комплексная проверка систем оповещения проводится дважды в год: в первую среду марта и октября. В 2022 году мартовскую проверку сдвинули, а полноценно ее в первый раз за год провели в ноябре. Зачем они нужны, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Проверка систем оповещенияПроверка систем оповещения о ЧС
    ЛАЙК3
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 35

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    35
    close