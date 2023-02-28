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    Посмотрите, как в Финском заливе с льдины снимали собаку и 15 рыбаков

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    Последний день зимы любители зимней рыбалки отметили с размахом. В отрыв на льдине отправились сразу три группы людей и одна собака, сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России (Северо-Западный РПСО).

    Северо-Западный РПСО

    Как рассказали спасатели, 28 февраля эвакуировать с оторвавшихся льдин пришлось три группы рыбаков: в одной было семь человек, во второй — три человека, в третьей — 15 человек и одна собака. Самая многочисленная группа попала в беду в окрестностях Приморска.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, что за «болезнь» поражает зимой рыбаков в Петербурге и заставляет их упорно выбираться на лед с риском для жизни.

    Их объяснения читайте здесь.

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