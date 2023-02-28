Посмотрите, как в Финском заливе с льдины снимали собаку и 15 рыбаков

Последний день зимы любители зимней рыбалки отметили с размахом. В отрыв на льдине отправились сразу три группы людей и одна собака, сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России (Северо-Западный РПСО).
Как рассказали спасатели, 28 февраля эвакуировать с оторвавшихся льдин пришлось три группы рыбаков: в одной было семь человек, во второй — три человека, в третьей — 15 человек и одна собака. Самая многочисленная группа попала в беду в окрестностях Приморска.
«Фонтанка» подробно рассказывала, что за «болезнь» поражает зимой рыбаков в Петербурге и заставляет их упорно выбираться на лед с риском для жизни.
Их объяснения читайте здесь.