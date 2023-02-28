    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    4 м/с, зап

    761мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.43eur79.62
    ТЕМА ДНЯ

    ЧВК «Рёдан»: глядите, как всё начиналось

    Участников боевых действий на Украине бесплатно пригласили на выставку в «Манеж»

    486
    1 комментарий

    Центральный выставочный зал «Манеж» с 28 февраля организует бесплатное посещение экспозиции «Первая позиция. Русский балет» для участников боевых действий на Украине и членов их семей. Об этом 27 февраля сообщила директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова.

    Выставка «Первая позиция. Русский балет», посвященная 350-летию одного из знаковых искусств России, открылась в петербургском «Манеже» 22 февраля. Организация экскурсий и получение бесплатных билетов на нее осуществляется через социальных кураторов в администрациях районов Петербурга, уточнили в ЦВЗ.

    Анна Ялова недавно избавилась от приставки и. о. и стала полноправным новым директором Центрального выставочного зала «Манеж». Интервью с ней читайте на «Фонтанке». Чем она занималась до того, как вступила в должность, смотрите здесь.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БалетВыставкаМанежУчастники боевых действийСВО
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close