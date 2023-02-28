Участников боевых действий на Украине бесплатно пригласили на выставку в «Манеж»

Центральный выставочный зал «Манеж» с 28 февраля организует бесплатное посещение экспозиции «Первая позиция. Русский балет» для участников боевых действий на Украине и членов их семей. Об этом 27 февраля сообщила директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова.

Выставка «Первая позиция. Русский балет», посвященная 350-летию одного из знаковых искусств России, открылась в петербургском «Манеже» 22 февраля. Организация экскурсий и получение бесплатных билетов на нее осуществляется через социальных кураторов в администрациях районов Петербурга, уточнили в ЦВЗ.