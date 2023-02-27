На станции «Спортивная» в Москве развернули штаб пожаротушения, дым рассеивается

Дымящий состав тушат на станции «Спортивная» в московском метрополитене. Об этом вечером 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«По предварительной информации, из-под состава, стоящего на станции, идет дым. По прибытии пожарно-спасательных подразделений — на станции задымление. Организован штаб пожаротушения. Проводятся работы по ликвидации», — говорится в сообщении.

Дымящийся состав стоит на станции, еще один находится в тоннеле, в нем нет пассажиров.

Из-за происшествия на ветке столичного метро пришлось остановить движение составов.