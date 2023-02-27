    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    4 м/с, зап

    764мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.43eur79.62
    ТЕМА ДНЯ

    ЧВК «Рёдан»: глядите, как всё начиналось

    На станции «Спортивная» в Москве развернули штаб пожаротушения, дым рассеивается

    2241
    1 комментарий

    Дымящий состав тушат на станции «Спортивная» в московском метрополитене. Об этом вечером 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

    «По предварительной информации, из-под состава, стоящего на станции, идет дым. По прибытии пожарно-спасательных подразделений — на станции задымление. Организован штаб пожаротушения. Проводятся работы по ликвидации», — говорится в сообщении.

    Дымящийся состав стоит на станции, еще один находится в тоннеле, в нем нет пассажиров.

    Из-за происшествия на ветке столичного метро пришлось остановить движение составов.

    Позднее информагентство со ссылкой на столичное ГУ МЧС сообщило, что возгорание в одном из вагонов состава на станции «Спортивная» в Москве ликвидировано, площадь составила 1 кв. м, дым рассеивается.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МетроМосковское метроПожар
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close