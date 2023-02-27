Станция «Спортивная» столичного метро в дыму. Поезда не идут

На станции «Спортивная» в Московском метро все в дыму. Кадры вечером 27 февраля публикую очевидцы. Пресс-служба дептранса Москвы сообщает о задымлении.

«Временно увеличены интервалы движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии из-за проверки состава. Нет движения поездов от «Парка культуры» до «Университета», — говорится в сообщении.

В настоящий момент станция «Спортивная» временно закрыта для пассажиров. Поезда, следующие в направлении из центра, проезжают станцию без остановки, уточнили в дептрансе.

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что сотрудники метрополитена выводят людей со «Спортивной» на поверхность.