Фурсенко ответил, что будет с бакалаврами после реформы высшего образования

Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра приравнены к полному высшему образованию, они будут признаваться и после анонсированной Владимиром Путиным реформы. Об этом 27 февраля сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко, пишет РБК.



Он также допустил, что степень бакалавра можно будет указывать в дипломах выпускников высших учебных заведений при необходимости наряду с названием специальности.



По словам Фурсенко, не так важно, как называются существующие уровни образования, поскольку система межгосударственных соглашений позволяет понять, какие уровни к чему приравниваются. Он также напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами, то же самое будет и сейчас.

