Фурсенко ответил, что будет с бакалаврами после реформы высшего образования

Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра приравнены к полному высшему образованию, они будут признаваться и после анонсированной Владимиром Путиным реформы. Об этом 27 февраля сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко, пишет РБК.
Он также допустил, что степень бакалавра можно будет указывать в дипломах выпускников высших учебных заведений при необходимости наряду с названием специальности.
По словам Фурсенко, не так важно, как называются существующие уровни образования, поскольку система межгосударственных соглашений позволяет понять, какие уровни к чему приравниваются. Он также напомнил, что в советское время все выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами, то же самое будет и сейчас.
Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционному порядку подготовки специалистов с высшим образованием, согласно которому срок обучения будет составлять от четырёх до шести лет. При этом если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, должна быть возможность продолжить учёбу в магистратуре или ординатуре. По словам главы государства, в отдельный уровень профессионального образования также следует выделить аспирантуру, которая подготавливает кадры для научной и преподавательской деятельности.
В апреле прошлого года Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России во всех структурах Болонского процесса. В феврале 2023-го Валерий Фальков заявил, что РФ не сможет выйти из Болонской системы, «потому что никогда туда не входила».