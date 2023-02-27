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    Боевые действия на Украине

    «Длительный и напряженный процесс». В Кремле сказали, что делать с китайским «планом» по Украине

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    Российские власти «с большим вниманием» относятся к инициативе Китая по мирному урегулированию на Украине. Об этом 27 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, любые планы по переводу конфликта в мирное русло заслуживают внимания. А детали «должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных». Представитель Кремля отметил, что это «очень длительный и напряженный процесс».

    При этом Песков добавил, что в настоящее время в Кремле не видят предпосылок для мирного урегулирования. «Пока СВО продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — сказал он.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план Китая, предусматривающий только прекращение огня, — это «не о мире». Киевские власти настаивают на «выводе российских войск к границам 1991 года». А президент США Джо Байден счел «нерациональной» идею о том, что Китай собирается вести переговоры об исходе конфликта. «Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России, если следовать китайскому плану», — сказал он журналистам.

    Свой план из 12 пунктов МИД Китая представил 24 февраля, к годовщине начала СВО на Украине. Среди прочего, в Пекине настаивают на прекращении огня, мирных переговорах, а также выступают против односторонних санкций. Эти предложения уже вызвали реакцию на Западе. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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