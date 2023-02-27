«Длительный и напряженный процесс». В Кремле сказали, что делать с китайским «планом» по Украине

Российские власти «с большим вниманием» относятся к инициативе Китая по мирному урегулированию на Украине. Об этом 27 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, любые планы по переводу конфликта в мирное русло заслуживают внимания. А детали «должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных». Представитель Кремля отметил, что это «очень длительный и напряженный процесс».
При этом Песков добавил, что в настоящее время в Кремле не видят предпосылок для мирного урегулирования. «Пока СВО продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — сказал он.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план Китая, предусматривающий только прекращение огня, — это «не о мире». Киевские власти настаивают на «выводе российских войск к границам 1991 года». А президент США Джо Байден счел «нерациональной» идею о том, что Китай собирается вести переговоры об исходе конфликта. «Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России, если следовать китайскому плану», — сказал он журналистам.