«Длительный и напряженный процесс». В Кремле сказали, что делать с китайским «планом» по Украине

Российские власти «с большим вниманием» относятся к инициативе Китая по мирному урегулированию на Украине. Об этом 27 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, любые планы по переводу конфликта в мирное русло заслуживают внимания. А детали «должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных». Представитель Кремля отметил, что это «очень длительный и напряженный процесс».



При этом Песков добавил, что в настоящее время в Кремле не видят предпосылок для мирного урегулирования. «Пока СВО продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — сказал он.

