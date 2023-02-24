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    В Киеве заявили, что план Китая не приведет к миру

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    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал опубликованный МИД КНР план по урегулированию украинского конфликта. Об этом 24 февраля пишет ТАСС.

    По его словам, ««мирный план», предусматривающий только прекращение огня, — это «не о мире». «Позиция Украины давно известна — вывод российских войск к границам 1991 года», — заявил чиновник.

    Свой план из 12 пунктов МИД Китая представил 24 февраля, к годовщине начала СВО на Украине. Среди прочего, в Пекине настаивают на прекращении огня, мирных переговорах, а также выступают против односторонних санкций. Эти предложения уже вызвали реакцию на Западе. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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