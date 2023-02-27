    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -12

    2 м/с, зап

    767мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57

    Лисовины ищут невест. В мартовском лесу вы можете услышать странные звуки

    2356
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    В лесах Ленинградской области начался гон у лисиц. Он длится с середины февраля до начала апреля. Об этом 27 февраля сообщает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

    Самцы (их называют лисовины) активно ищут самок, а те для привлечения внимания женихов делают пахучие метки и время от времени громко и очень специфично кричат.

    «Главная задача лисицы — найти себе достойного партнера, который будет ей активно помогать выращивать лисят. Лисовины являются преданными семьянинами. На весь период размножения образуют стабильную пару с одной самкой. После спаривания остаются с ней в ожидании родов, а затем помогают растить лисят, пока они не начнут вести самостоятельный образ жизни», — рассказывает Павел Глазков.

    ПоделитьсяПоделиться

    В Ленобласти обитает более 3 тысяч лисиц, есть они и на территории Петербурга — около полусотни. «Фонтанка» нередко показывает лис, заглянувших к людям, даже в самом центре города. Любители зимних прогулок по лесу знают их следы в виде равномерной цепочки. Они оказываются на одной линии, потому что при движении лиса ставит задние лапы точно в отпечатки передних.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДикие животныеДикие звериЖивотныеЛисаЛисицыГон животных
    ЛАЙК10
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close