Лисовины ищут невест. В мартовском лесу вы можете услышать странные звуки

В лесах Ленинградской области начался гон у лисиц. Он длится с середины февраля до начала апреля. Об этом 27 февраля сообщает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».
Самцы (их называют лисовины) активно ищут самок, а те для привлечения внимания женихов делают пахучие метки и время от времени громко и очень специфично кричат.
«Главная задача лисицы — найти себе достойного партнера, который будет ей активно помогать выращивать лисят. Лисовины являются преданными семьянинами. На весь период размножения образуют стабильную пару с одной самкой. После спаривания остаются с ней в ожидании родов, а затем помогают растить лисят, пока они не начнут вести самостоятельный образ жизни», — рассказывает Павел Глазков.
В Ленобласти обитает более 3 тысяч лисиц, есть они и на территории Петербурга — около полусотни. «Фонтанка» нередко показывает лис, заглянувших к людям, даже в самом центре города. Любители зимних прогулок по лесу знают их следы в виде равномерной цепочки. Они оказываются на одной линии, потому что при движении лиса ставит задние лапы точно в отпечатки передних.