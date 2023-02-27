Лисовины ищут невест. В мартовском лесу вы можете услышать странные звуки

В лесах Ленинградской области начался гон у лисиц. Он длится с середины февраля до начала апреля. Об этом 27 февраля сообщает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».



Самцы (их называют лисовины) активно ищут самок, а те для привлечения внимания женихов делают пахучие метки и время от времени громко и очень специфично кричат.

