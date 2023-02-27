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    Экономика и санкции

    Акции TCS Group рухнули после введения санкций против Тинькофф Банка

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    Акции TCS Group, головной компании финансовой группы, в которую входит Тинькофф Банк, подешевели на 13% на открытии торгов после введения санкций ЕС, следует из данных Мосбиржи.

    Бумаги обвалились до 2305 рублей в начале торгов — для компании это минимум за 4,5 месяца. К 10:40 акции выросли в цене только до 2509 рублей.

    25 февраля ЕС ввел санкции в отношении Тинькофф Банка. Меры означают заморозку их активов на территории стран Евросоюза и запрет на сделки с этими кредитными организациями. Позже пресс-служба компании сообщила, что «Тинькофф Инвестиции» намерены перенести активы в новую компанию после попадания в санкционный список Евросоюза, а 26 февраля «Тинькофф Инвестиции» временно приостановили торговлю иностранными ценными бумагами. С понедельника компания приостановит торги евро.

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