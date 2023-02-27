«Ведомости»: Умер политолог и журналист Глеб Павловский

Российский политолог, публицист, журналист, телеведущий, политтехнолог Глеб Павловский ушёл из жизни в ночь на 27 февраля. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на заведующего кафедрой местного самоуправления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симона Кордонского.
Павловский был болен с января 2023 года. В Сети появлялась даже информация о том, что он может находиться в хосписе. Сам политолог никак не подтверждал и не опровергал слухи — он вообще пропал из медиапространства. Ему был 71 год.
Павловский был основателем, директором и совладельцем Фонда эффективной политики с 1995 года, разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года.
Павловский известен тем, что в 90-е он помогал во время предвыборных кампаний таких политиков, как Борис Ельцин, Сергей Кириенко, Александр Лебедь.
Работал на издания ИД «Коммерсантъ», «Пределы власти», «Среда».
В 2012-м Павловский перешел на сторону политической оппозиции.