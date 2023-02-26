ГИБДД предупредила петербургских водителей о гололёде

Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне осторожными и внимательными — на дорогах Петербурга и Ленобласти гололёд.
Как напоминают 26 февраля в ГИБДД ГУ МВД по городу и области, особенно опасными при таких погодных условиях становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости.
Водителей просят заранее снижать скорость, выбирать безопасный режим движения и отказаться от совершения резких манёвров.
Также особенно внимательными и осторожными при пересечении проезжей части следует быть пешеходам, подчеркнули в ГИБДД.
«Фонтанка» писала, что в воскресенье в Петербурге ожидается снег и усиление ветра.
Напомним, что из-за сложных погодных условий 26 февраля произошло массовое ДТП с погибшей и пострадавшими на платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Подробнее об этой аварии читайте на «Фонтанке».