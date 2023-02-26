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    ГИБДД предупредила петербургских водителей о гололёде

    2020
    2 комментария

    Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне осторожными и внимательными — на дорогах Петербурга и Ленобласти гололёд.

    Как напоминают 26 февраля в ГИБДД ГУ МВД по городу и области, особенно опасными при таких погодных условиях становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости.

    Водителей просят заранее снижать скорость, выбирать безопасный режим движения и отказаться от совершения резких манёвров.

    Также особенно внимательными и осторожными при пересечении проезжей части следует быть пешеходам, подчеркнули в ГИБДД.

    «Фонтанка» писала, что в воскресенье в Петербурге ожидается снег и усиление ветра.

    Напомним, что из-за сложных погодных условий 26 февраля произошло массовое ДТП с погибшей и пострадавшими на платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. Подробнее об этой аварии читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 2

    Гость26 Фев 2023 в 15:21
    Поздно, уже впилились.
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