ГИБДД предупредила петербургских водителей о гололёде

Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне осторожными и внимательными — на дорогах Петербурга и Ленобласти гололёд.



Как напоминают 26 февраля в ГИБДД ГУ МВД по городу и области, особенно опасными при таких погодных условиях становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости.



Водителей просят заранее снижать скорость, выбирать безопасный режим движения и отказаться от совершения резких манёвров.



Также особенно внимательными и осторожными при пересечении проезжей части следует быть пешеходам, подчеркнули в ГИБДД.

