Петербург продует с северо-востока. Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Последний день зимних выходных в Петербурге будет снежным и морозным. МЧС предупреждает об усилении ветра.
По данным Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 26 февраля, в Петербурге будет облачно, днём местами умеренный снег. Ветер северо-восточный — со скоростью 3–10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опускалась до –5… –7, в течение дня столбик термометра будет удерживаться в районе минус 3–5 градусов. На дорогах гололедица.
Тем временем Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает, что в прибрежных районах города ожидается усиление ветра — местами до 19 м/с. Возможно разрушение ледового покрова. Выход на лёд чрезвычайно опасен, напоминают в ведомстве спасателей.
«Фонтанка» писала, что в воскресенье в Петербурге из-за ветра объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.