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    Петербург продует с северо-востока. Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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    Последний день зимних выходных в Петербурге будет снежным и морозным. МЧС предупреждает об усилении ветра.

    По данным Северо-Западного УГМС, в воскресенье, 26 февраля, в Петербурге будет облачно, днём местами умеренный снег. Ветер северо-восточный — со скоростью 3–10 метров в секунду.

    Температура воздуха ночью опускалась до –5… –7, в течение дня столбик термометра будет удерживаться в районе минус 3–5 градусов. На дорогах гололедица.

    Тем временем Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает, что в прибрежных районах города ожидается усиление ветра — местами до 19 м/с. Возможно разрушение ледового покрова. Выход на лёд чрезвычайно опасен, напоминают в ведомстве спасателей.

    «Фонтанка» писала, что в воскресенье в Петербурге из-за ветра объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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