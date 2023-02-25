    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-в

    748мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57

    Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в петербургского омоновца

    2196
    17 комментариев
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Куйбышевский райсуд Петербурга на два месяца отправил в СИЗО Тиграна Хачикяна. Ему вменяют нападение на бойца ОМОН у Гостиного двора, сообщает 25 февраля корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Фигурант арестован до 23 апреля. Напомним, что Хачикяна обвиняют по уголовной статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, он разделяет взгляды экстремистской группы «Артподготовка«*. Кроме того, он «может быть причастен к иным преступлениям против государственной власти».

    *Организация признана в 2017 году экстремистской и запрещена на территории РФ. В 2021 году получила статус террористической.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

    Следствие считает, что в пятницу у Гостиного двора Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОН. Состояние потерпевшего оценивается как тяжелое. Ранее мужчине было предъявлено обвинение. Вину он признал, но частично. При себе у Хачикяна в момент преступления было две охотничьих обреза, травматический пистолет и «коктейли Молотова». Подробности случившегося и полное видео стрельбы — в материале «Фонтанки».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close