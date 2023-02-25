Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в петербургского омоновца

Куйбышевский райсуд Петербурга на два месяца отправил в СИЗО Тиграна Хачикяна. Ему вменяют нападение на бойца ОМОН у Гостиного двора, сообщает 25 февраля корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

Фигурант арестован до 23 апреля. Напомним, что Хачикяна обвиняют по уголовной статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, он разделяет взгляды экстремистской группы «Артподготовка«*. Кроме того, он «может быть причастен к иным преступлениям против государственной власти».

*Организация признана в 2017 году экстремистской и запрещена на территории РФ. В 2021 году получила статус террористической.

