Послы ЕС одобрили десятый пакет санкций против России

Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали десятый пакет санкций в отношении России после начала военной операции на Украине. Об этом заявило представительство председательствующей в Совете ЕС Швеции.



В сообщении сказано, что пакет «включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц», которые, по мнению ЕС, поддерживают боевые действия, «распространяют пропаганду» и доставляют дроны, используемые Россией на Украине.

