Послы ЕС одобрили десятый пакет санкций против России

Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали десятый пакет санкций в отношении России после начала военной операции на Украине. Об этом заявило представительство председательствующей в Совете ЕС Швеции.
В сообщении сказано, что пакет «включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц», которые, по мнению ЕС, поддерживают боевые действия, «распространяют пропаганду» и доставляют дроны, используемые Россией на Украине.
Западные СМИ пишут, что официальное одобрение новых ограничений состоится 25 февраля. Санкции должны быть формально утверждены Советом ЕС и опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу.
Накануне, в годовщину начала российской военной операции на Украине, новые масштабные санкции против РФ ввели США, Канада, Великобритания.