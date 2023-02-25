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    Экономика и санкции

    Послы ЕС одобрили десятый пакет санкций против России

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    Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали десятый пакет санкций в отношении России после начала военной операции на Украине. Об этом заявило представительство председательствующей в Совете ЕС Швеции.

    В сообщении сказано, что пакет «включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц», которые, по мнению ЕС, поддерживают боевые действия, «распространяют пропаганду» и доставляют дроны, используемые Россией на Украине.

    Западные СМИ пишут, что официальное одобрение новых ограничений состоится 25 февраля. Санкции должны быть формально утверждены Советом ЕС и опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу.

    Накануне, в годовщину начала российской военной операции на Украине, новые масштабные санкции против РФ ввели США, Канада, Великобритания.

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