Прокуратура требует заблокировать YouTube в России? Вот что ответили в ведомстве

Иск прокуратуры Владимирской области касается не блокировки всего видеохостинга YouTube на территории России, а только конкретной размещенной там информации. Об этом ТАСС заявили 24 февраля в пресс-службе регионального управления ведомства.
В пятницу СМИ сообщили об иске прокуратуры, поданном в Ленинский районный суд Владимира с требованием ограничить доступ к нескольким ресурсам, в том числе и YouTube.
«Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права», — цитирует агентство представителя прокуратуры.
В ведомстве подчеркнули, что «это никак не касается YouTube в целом».
Дискуссии о возможной блокировке YouTube в России шли весь прошлый год и продолжаются в 2023-м. Так, в середине января бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предрек скорое закрытие YouTube в России и наказание для активных пользователей сервиса. В Минцифры на это ответили, что, как и прежде, выступают против такого решения.
В начале февраля СМИ обратили внимание, что на YouTube перестали выходить программы таких каналов как «Матч ТВ» и «Пятница», принадлежащих «Газпром-Медиа». Там пояснили, что будут публиковать контент только на российском Rutube из-за «незаконной блокировки» со стороны YouTube в марте 2022 года.