Прокуратура требует заблокировать YouTube в России? Вот что ответили в ведомстве

Иск прокуратуры Владимирской области касается не блокировки всего видеохостинга YouTube на территории России, а только конкретной размещенной там информации. Об этом ТАСС заявили 24 февраля в пресс-службе регионального управления ведомства.



В пятницу СМИ сообщили об иске прокуратуры, поданном в Ленинский районный суд Владимира с требованием ограничить доступ к нескольким ресурсам, в том числе и YouTube.

