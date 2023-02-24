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    Прокуратура требует заблокировать YouTube в России? Вот что ответили в ведомстве

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    Иск прокуратуры Владимирской области касается не блокировки всего видеохостинга YouTube на территории России, а только конкретной размещенной там информации. Об этом ТАСС заявили 24 февраля в пресс-службе регионального управления ведомства.

    В пятницу СМИ сообщили об иске прокуратуры, поданном в Ленинский районный суд Владимира с требованием ограничить доступ к нескольким ресурсам, в том числе и YouTube.

    «Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию. Например, сайты, где продают табак или права», — цитирует агентство представителя прокуратуры.

    В ведомстве подчеркнули, что «это никак не касается YouTube в целом».

    Дискуссии о возможной блокировке YouTube в России шли весь прошлый год и продолжаются в 2023-м. Так, в середине января бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предрек скорое закрытие YouTube в России и наказание для активных пользователей сервиса. В Минцифры на это ответили, что, как и прежде, выступают против такого решения.

    В начале февраля СМИ обратили внимание, что на YouTube перестали выходить программы таких каналов как «Матч ТВ» и «Пятница», принадлежащих «Газпром-Медиа». Там пояснили, что будут публиковать контент только на российском Rutube из-за «незаконной блокировки» со стороны YouTube в марте 2022 года.

    YouTube, входящий в корпорацию Google, заблокировал множество российских каналов 12 марта 2022 года. Веерной блокировке подверглись не только ТАСС, ВГТРК и Первый канал, но и РБК, НТВ и ТНТ. Осенью 2022 года арбитражный суд Москвы обязал «Гугл» разблокировать каналы НТВ и ТНТ.

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