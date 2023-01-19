В Минцифры высказались по поводу возможной блокировки YouTube. Позиция прежняя

Официальная позиция Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ относительно возможной блокировки YouTube в России не изменилась. В Минцифры, как и прежде, выступают против такого решения, сообщил 19 января глава ведомства Максут Шадаев.



«Позиция Минцифры по этой части не поменялась», — заявил Шадаев (цитата по РИА Новости), уточнив, что, по его мнению, стоит говорить скорее о рыночной конкуренции — создании российского аналога видеохостинга.



Напомним, накануне скорое закрытие YouTube в России и наказание для активных пользователей сервиса предрёк бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

