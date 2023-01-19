    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 0

    5 м/с, южн

    744мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.87eur74.59

    В Минцифры высказались по поводу возможной блокировки YouTube. Позиция прежняя

    1973
    14 комментариев

    Официальная позиция Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ относительно возможной блокировки YouTube в России не изменилась. В Минцифры, как и прежде, выступают против такого решения, сообщил 19 января глава ведомства Максут Шадаев.

    «Позиция Минцифры по этой части не поменялась», — заявил Шадаев (цитата по РИА Новости), уточнив, что, по его мнению, стоит говорить скорее о рыночной конкуренции — создании российского аналога видеохостинга.

    Напомним, накануне скорое закрытие YouTube в России и наказание для активных пользователей сервиса предрёк бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    В середине прошлого октября Минцифры уже заявляло, что планов по блокировке видеохостинга YouTube в России пока нет. При этом весь предыдущий год этот вопрос активно обсуждался, особенно на фоне блокировки ведомственных российских каналов и ряда государственных СМИ на YouTube.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    YouTubeМаксут ШадаевМинцифрыБлокировка YouTube
    ЛАЙК7
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close