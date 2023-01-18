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    Евгений Пригожин предрек скорое закрытие YouTube в России и наказание для активных пользователей

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    39 комментариев

    Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на очередной запрос журналистов, заявил, что в скором времени видеохостинг YouTube будет закрыт для жителей России. Ответ 18 января опубликован в официальном телеграм-канале пресс-службы Пригожина.

    Бизнесмен называет YouTube информационной чумой. Тех, кто против его закрытия, он считает «предателями своего народа и своей страны, предыдущих и будущих поколений». Видеохостингом они пользуются якобы для того, чтобы смотреть на юриста Фейгина* и украинского журналиста Гордона* (оба признаны в РФ иноагентами). По мнению Пригожина, порядка 40 % контента на YouTube политизировано и направлено против России. Бизнесмен уверен, что у нас достаточно соцсетей, чтобы публиковать видео там.

    «А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 Мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — заявил Евгений Пригожин.

    В середине октября прошлого года Минцифры заявило, что планов по блокировке видеохостинга YouTube в России пока нет. При этом весь предыдущий год этот вопрос активно обсуждался, особенно на фоне блокировки ведомственных российских каналов и ряда государственных СМИ на YouTube. Так, сенатор Алексей Пушков обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки сервиса.

    *Адвокат Марк Фейгин и журналист Дмитрий Гордон признаны Минюстом РФ физлицами-иноагентами.

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    Комментарии 39

    OttoVonNasmorck18 Янв 2023 в 14:51
    Ютуб предлагает ролики на основе предпочтений пользователя. Таковы его алгоритмы. Если смотреть только Гордона, то у тебя на главной и будет один Гордон. Смотришь про рыбалку - будет рыбалка. Так что, Пригожин, не смотри Гордона. Смотри рыбалку.
    +8−1
    Pilat18 Янв 2023 в 14:51
    Это он зря.
    Ну во первых, далеко не весь ютуб забит политическим видео.
    Основная масса это просто развлечение или полезные видео о ремонте или использовании разных ПО.
    Если закрыть ютуб, масса пользователей лишится именно полезного контента.
    А свинья грязь найдет с ютубом и без .
    +5−2
    28026401918 Янв 2023 в 14:50
    давно пора закрыть гадюшник
    +2−8
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