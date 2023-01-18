Евгений Пригожин предрек скорое закрытие YouTube в России и наказание для активных пользователей

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на очередной запрос журналистов, заявил, что в скором времени видеохостинг YouTube будет закрыт для жителей России. Ответ 18 января опубликован в официальном телеграм-канале пресс-службы Пригожина.



Бизнесмен называет YouTube информационной чумой. Тех, кто против его закрытия, он считает «предателями своего народа и своей страны, предыдущих и будущих поколений». Видеохостингом они пользуются якобы для того, чтобы смотреть на юриста Фейгина* и украинского журналиста Гордона* (оба признаны в РФ иноагентами). По мнению Пригожина, порядка 40 % контента на YouTube политизировано и направлено против России. Бизнесмен уверен, что у нас достаточно соцсетей, чтобы публиковать видео там.

