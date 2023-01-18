Евгений Пригожин предрек скорое закрытие YouTube в России и наказание для активных пользователей

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на очередной запрос журналистов, заявил, что в скором времени видеохостинг YouTube будет закрыт для жителей России. Ответ 18 января опубликован в официальном телеграм-канале пресс-службы Пригожина.
Бизнесмен называет YouTube информационной чумой. Тех, кто против его закрытия, он считает «предателями своего народа и своей страны, предыдущих и будущих поколений». Видеохостингом они пользуются якобы для того, чтобы смотреть на юриста Фейгина* и украинского журналиста Гордона* (оба признаны в РФ иноагентами). По мнению Пригожина, порядка
«А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 Мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — заявил Евгений Пригожин.
В середине октября прошлого года Минцифры заявило, что планов по блокировке видеохостинга YouTube в России пока нет. При этом весь предыдущий год этот вопрос активно обсуждался, особенно на фоне блокировки ведомственных российских каналов и ряда государственных СМИ на YouTube. Так, сенатор Алексей Пушков обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки сервиса.
*Адвокат Марк Фейгин и журналист Дмитрий Гордон признаны Минюстом РФ физлицами-иноагентами.