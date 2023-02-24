Культурный эксцесс. Девушка с пистолетом требовала закрыть Большой Петергофский дворец

Одна из посетительниц Большого Петергофского дворца в Петербурге отбилась от экскурсионной группы и потребовала в личное пользование жемчужину елизаветинского барокко.
Подробности о происшествии 24 февраля рассказали в государственном музее-заповеднике «Петергоф». Накануне экскурсантка отстала от последней группы и, оставшись практически в одиночестве в царских интерьерах, возжелала большего уединения.
«Один из посетителей, дождавшись, пока группа покинет зал, навел предмет, похожий на пистолет, на смотрителя и потребовал закрыть дворец», — сообщают в пресс-службе.
Следивший за камерами наблюдения сотрудник службы безопасности тут же нажал тревожную кнопку. Через пять минут на месте был наряд вневедомственной охраны. Пострадавших нет.
По информации «Фонтанки», в отдел полиции Петродворцового района увезли 27-летнюю уроженку Саратовской области и пневматический пистолет. Надолго в компании правоохранительных органов девушка не осталась — её поведение потребовало госпитализации в специализированную больницу.