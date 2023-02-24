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    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Культурный эксцесс. Девушка с пистолетом требовала закрыть Большой Петергофский дворец

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    Одна из посетительниц Большого Петергофского дворца в Петербурге отбилась от экскурсионной группы и потребовала в личное пользование жемчужину елизаветинского барокко.

    Подробности о происшествии 24 февраля рассказали в государственном музее-заповеднике «Петергоф». Накануне экскурсантка отстала от последней группы и, оставшись практически в одиночестве в царских интерьерах, возжелала большего уединения.

    «Один из посетителей, дождавшись, пока группа покинет зал, навел предмет, похожий на пистолет, на смотрителя и потребовал закрыть дворец», — сообщают в пресс-службе.

    Следивший за камерами наблюдения сотрудник службы безопасности тут же нажал тревожную кнопку. Через пять минут на месте был наряд вневедомственной охраны. Пострадавших нет.

    По информации «Фонтанки», в отдел полиции Петродворцового района увезли 27-летнюю уроженку Саратовской области и пневматический пистолет. Надолго в компании правоохранительных органов девушка не осталась — её поведение потребовало госпитализации в специализированную больницу.

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