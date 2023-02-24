В Петербурге задержали посетительницу музея с пистолетом и пониженной социальной ответственностью

В День защитника Отечества росгвардейцы защищали посетителей музея-заповедника «Петергоф» от напористой любительницы архитектуры. Прикоснуться к прекрасному она решила с помощью пистолета.
Тревожную кнопку работники музея нажали накануне в шестом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 24 февраля. Атмосферу императорской резиденции портила девушка, целившаяся в посетителей.
Подоспевший на место наряд вневедомственной охраны задержал 27-летнюю уроженку Саратовской области. В Интернете она небезызвестна. Девушке приписывают не слишком удачную карьеру в эскорте, припоминают сломанные ногти персонала и неадекватное поведение.
Последнее, судя по всему, имели несчастье оценить и полицейские.
«Женщина в связи с неадекватным состоянием госпитализирована в больницу», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Пока состоянием пациентки занимаются специалисты Кащенко, в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Пневматический пистолет, которым пугали посетителей музея, изъят.