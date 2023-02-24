    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, ю-з

    749мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd74.71eur79.57
    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    В Петербурге задержали посетительницу музея с пистолетом и пониженной социальной ответственностью

    11860
    20 комментариев

    В День защитника Отечества росгвардейцы защищали посетителей музея-заповедника «Петергоф» от напористой любительницы архитектуры. Прикоснуться к прекрасному она решила с помощью пистолета.

    Тревожную кнопку работники музея нажали накануне в шестом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 24 февраля. Атмосферу императорской резиденции портила девушка, целившаяся в посетителей.

    Подоспевший на место наряд вневедомственной охраны задержал 27-летнюю уроженку Саратовской области. В Интернете она небезызвестна. Девушке приписывают не слишком удачную карьеру в эскорте, припоминают сломанные ногти персонала и неадекватное поведение.

    Последнее, судя по всему, имели несчастье оценить и полицейские.

    «Женщина в связи с неадекватным состоянием госпитализирована в больницу», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Пока состоянием пациентки занимаются специалисты Кащенко, в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Пневматический пистолет, которым пугали посетителей музея, изъят.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ18
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close