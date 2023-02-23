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    Чтобы праздник не стал трагедией. МЧС просит петербуржцев не шутить с огнем

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    Прошлым вечером и ночью в Петербурге произошло три пожара, в которых пострадали шесть человек, а один — погиб. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, призывая граждан обращаться с огнем осторожнее.

    Накануне в шестом часу вечера загорелась студия в доме 3, к. 2, по Искровскому проспекту. Огонь охватил 5 «квадратов», 87-летний мужчина не пережил пожар.

    Примерно в то же время случился пожар в двухкомнатной квартире в доме 7, к. 5, по Богатырскому проспекту. Одна комната выгорела полностью, трое из четверых человек, которые находились в квартире, серьезно пострадали и попали в больницу.

    Кроме того, ночью в доме 26 на улице Десантников огонь почти полностью уничтожил трехкомнатную квартиру. До прибытия спасателей два человека вышли из помещения сами, а 73-летнюю женщину пришлось вытаскивать пожарным. Ее госпитализировали.

    Причины и обстоятельства пожаров выясняют дознаватели. В МЧС предупреждают, что впереди петербуржцев ждет еще несколько праздничных выходных, и советуют быть особенно внимательными с огнем.

    «Фонтанка» показывала, как валил дым из квартиры на Богатырском проспекте. Также сообщалось, что в пожаре на улице Ивана Фомина из-за вспыхнувших постельных принадлежностей пострадала женщина.

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