Чтобы праздник не стал трагедией. МЧС просит петербуржцев не шутить с огнем

Прошлым вечером и ночью в Петербурге произошло три пожара, в которых пострадали шесть человек, а один — погиб. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, призывая граждан обращаться с огнем осторожнее.
Накануне в шестом часу вечера загорелась студия в доме 3, к. 2, по Искровскому проспекту. Огонь охватил 5 «квадратов», 87-летний мужчина не пережил пожар.
Примерно в то же время случился пожар в двухкомнатной квартире в доме 7, к. 5, по Богатырскому проспекту. Одна комната выгорела полностью, трое из четверых человек, которые находились в квартире, серьезно пострадали и попали в больницу.
Кроме того, ночью в доме 26 на улице Десантников огонь почти полностью уничтожил трехкомнатную квартиру. До прибытия спасателей два человека вышли из помещения сами, а 73-летнюю женщину пришлось вытаскивать пожарным. Ее госпитализировали.
Причины и обстоятельства пожаров выясняют дознаватели. В МЧС предупреждают, что впереди петербуржцев ждет еще несколько праздничных выходных, и советуют быть особенно внимательными с огнем.
«Фонтанка» показывала, как валил дым из квартиры на Богатырском проспекте. Также сообщалось, что в пожаре на улице Ивана Фомина из-за вспыхнувших постельных принадлежностей пострадала женщина.