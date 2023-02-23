Чтобы праздник не стал трагедией. МЧС просит петербуржцев не шутить с огнем

Прошлым вечером и ночью в Петербурге произошло три пожара, в которых пострадали шесть человек, а один — погиб. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, призывая граждан обращаться с огнем осторожнее.



Накануне в шестом часу вечера загорелась студия в доме 3, к. 2, по Искровскому проспекту. Огонь охватил 5 «квадратов», 87-летний мужчина не пережил пожар.



Примерно в то же время случился пожар в двухкомнатной квартире в доме 7, к. 5, по Богатырскому проспекту. Одна комната выгорела полностью, трое из четверых человек, которые находились в квартире, серьезно пострадали и попали в больницу.

