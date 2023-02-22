Житель Невского района найден мертвым после пожара в студии на Искровском проспекте

Вечером 22 февраля в Петербурге практически одновременно произошли три пожара: два — в Приморском районе, а один — в Невском. В ходе тушения последнего сотрудники МЧС нашли мертвого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба главного городского управления.



Сообщение о возгорании в доме 3, корп. 2, по Искровскому проспекту поступило в 17:58. Выгорела пятая часть маленькой 24-метровой студии. В 18:59 пожар был ликвидирован, на месте найден погибший мужчина.



Ранее с пожара на Приморском проспекте в больницу увезли пострадавшего ребенка. А медики борются за жизни обитателей сгоревшей квартиры на Богатырском проспекте.

