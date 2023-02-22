На Богатырском проспекте после пожара в квартире спасают четверых

Жизни обитателей квартиры на Богатырском проспекте, 7, корп. 5, висят на волоске после пожара, который произошел вечером 22 февраля. В «двушке» выгорела целая комната.
«Фонтанка.ру»
Сообщение о возгорании поступило в 17:41, в 18:29 пожар уже был локализован. Одного мужчину госпитализировали, трех человек осматривают медики. По информации «Фонтанки», состояние некоторых может оцениваться как крайне тяжелое. Квартира, по предварительным данным, среди соседей получила статус неблагополучной. Причины пожара устанавливаются.