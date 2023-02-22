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    В квартире на Ивана Фомина загорелось постельное белье. Госпитализирована хозяйка простыней

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    Еще один квартирный пожар произошел в Петербурге вечером 22 февраля, на сей раз в Выборгском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

    По информации экстренного ведомства, сообщение о возгорании поступило в 21.08. В квартире дома 14к2 по улице Ивана Фомина вспыхнули постельные принадлежности. С огнем удалось справиться еще до приезда пожарных, однако, в ходе тушения пострадала женщина. ее госпитализировали в медицинское учреждение.

    Ранее после пожара на Богатырском проспекте госпитализировали троих, на Искровском погиб мужчина, а на Приморском проспекте пострадал ребенок.

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