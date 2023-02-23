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    Решение законно, но оснований не было. Россиянка оспорила запрет на въезд в Финляндию в суде

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    Гражданка России, которую не пустили в Финляндию на день рождения к сестре, оспорила запрет на въезд в финском суде. Подробности разбирательства приводят зарубежные СМИ.

    Россиянку не пропустили через КПП «Вартиус» в октябре 2022 года, объяснив запрет угрозой для международных отношений. Женщина настаивает, что целью её поездки был день рождения сестры. Сама гражданка РФ тоже раньше жила в Финляндии и, по её же словам, преступлений против общественного порядка не совершала.

    Административный суд Северной Финляндии решил, что законных оснований для запрета на въезд не было, но жалобу россиянки отклонил и решение пограничников счел законным. Как говорится в решении, власти уже разъясняли, кто считается членами семьи. Братья и сестры в эту группу не входят. Как пишет Tourdom, судьи учли тот факт, что шенгенские пограничные правила могут быть проигнорированы, если в этом есть «исключительная необходимость для поддержания общественного порядка».

    Напомним, что Финляндия закрылась от туристов из России в конце сентября прошлого года. При этом, по данным финского МИД, россияне больше всех получили виз в Финляндию в 2022 году и купили рекордно много недвижимости. О том, как устроены новые финские правила, — читайте в материале «Фонтанки».

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