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    ЗакС принял в первом чтении законопроект о сносе ряда исторических зданий

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    Законодательное собрание Петербурга 22 февраля в первом чтении приняло законопроект, который корректирует зоны охраны города. В частности, инициатива допускает снос исторических домов ради строительства терминала ВСМ и Большого Смоленского моста, а также реновации квартала «Нарвская застава».

    Инициатива вызвала ажиотаж в обществе, в частности, из-за активной позиции петербуржцев, которые выступают против сноса квартала «Нарвской заставы» ради реновации (программы развития застроенных территорий — РЗТ). Законопроект корректирует городской закон об объединенных охранных зонах № 820–7, разрешая снос ряда исторических зданий без восстановления внешнего облика. Для Большого Смоленского моста предлагается разрешить снести восемь зданий на проспекте Обуховской Обороны, ради терминала высокоскоростной магистрали — 20 зданий на Лиговском проспекте, в «Нарвской заставе» — 92 здания и еще 69 зданий, для которых допускается реконструкция, которая фактически будет сносом и новым строительством.

    Единоросс Денис Четырбок заметил, что ЗакС получил много обращений от граждан. «Здесь нет никаких сомнений, что единственное возможное решение вопроса — это решить вопрос в пользу жителей», — подчеркнул депутат. Он добавил, что фракция «Единой России» поддержит законопроект в первом чтении с условием принятия во втором чтении поправки по «Нарвской заставе». Это предложение во время выступления поддержал и глава профильной парламентской комиссии по градостроительству Валерий Гарнец.

    Замглавы парламента и руководитель фракции «Справедливой России — За правду!» Марина Шишкина заметила, что перечень изменений включает в себя 30 вопросов, и почти половина вызывает вопросы, что говорит о «главном пороке» документа: «Мы все-таки подстраиваем закон под интересы инвесторов». Она привела ряд примеров. В полтора раза увеличивается разрешенная высотность на набережной реки Карповка для строительства жилого комплекса около Иоанновского монастыря. В два раза повышается этот же параметр для участка в Стрельне, где раньше был профилакторий Кировского завода, также в два раза — для участка в Осиновой роще для объекта неизвестной функции.

    Шишкина пояснила, что ее фракция будет голосовать против в первом чтении, но поддержит законопроект в третьем, если «Нарвская застава» поправкой будет защищена от сноса.

    Фракция «Яблоко» голосовала против и уже анонсировала внесение поправок, которые бы «аннулировали» исключение домов из-под охраны. «Предлагаемый метод законотворчества недопустим: это как если бы браконьеры писали правила охоты», — сказал замглавы фракции Борис Вишневский.

    Коммунист Александр Рассудов рассказал, что поинтересовался проектом Большого Смоленского моста и пришел к выводу, что, не убрав городскую магистраль, проект не скорректировать так, чтобы сохранить исторические здания. Также депутат высказал мнение, что попытки защитить здание бывшей школы, где несколько лет проучилась Ольга Берггольц, — это спекуляция, и предложил сохранять память о ней изданием и переизданием ее трудов.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о ситуации в Нарвской заставе. В частности, по процедуре поправка должна быть согласована с министерством культуры, и, если ведомство не даст свое «добро», то поправка даже не дойдет до рассмотрения в парламенте.

    В первом чтении законопроект поддержали 36 депутатов, против высказались 11 членов парламента.

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    ПетербургГрадозащитникиОхрана памятниковСнос исторического зданияНарвская застава
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