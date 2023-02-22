Погибших при пожаре в Москве стало больше

Число жертв пожара в здании московского отела выросло до семи человек. Пострадавших — 11 пострадали. Об этом сообщает утром 22 февраля ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



«Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей», — рассказал собеседник агентства.



Из 11 пострадавших девять находятся в больницах. Двоим медпомощь оказана амбулаторно.



Пожар в 17-этажном здании на Международной улице в центре Москвы начался 22 февраля около 21:20. На первом — четвёртом этажах располагаются номера отеля «МКМ», на остальных этажах — бывшее общежитие, переведенное в жилфонд. Возгорание случилось на пятом этаже, где находятся квартиры бывшего общежития. Огонь охватил 100 квадратных метром. В ходе тушения пожарные спасли 50 человек, в том числе 7 детей, 200 человек были эвакуированы. В пресс-службе московского управления СК вчера вечером уточнили, что все погибшие отравились угарным газом. Предположительно, причиной стал поджог. Люди видели, как один из жильцов квартиры поджёг вещи в коридоре. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

