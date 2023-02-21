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    Путин выступил с посланием

    Один важный вопрос. Что услышал Запад в речи Владимира Путина

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    Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию оживленную дискуссию в западных СМИ пока не вызвало, однако текстовую трансляцию речи российского лидера вели многие топовые зарубежные издания. Спустя пару часов после завершения выступления на первых страницах Reuters, Bloomberg, CNN висели репортажи с заголовками о том, что Россия приостанавливает участие в «ядерном» договоре с США о СНВ. Судя по всему, этот момент больше всего обеспокоил иностранного (а вместе с ним и российского) наблюдателя.

    «Президент России Владимир Путин во вторник сделал ядерное предупреждение Западу из-за Украины, приостановив действие исторического договора о контроле над ядерными вооружениями», — передает Reuters.

    «Путин отказывается от договора о ядерном оружии, сигнализируя о более резком разрыве с Западом», — сообщает New York Times.

    «Президент использовал свое обращение к нации, чтобы повторить свои заявления о том, что у Москвы не было другого выбора, кроме как начать [военную операцию] на Украине», — пишет CNN.

    Но СНВ — не единственное, что заинтересовало зарубежные СМИ в выступлении российского президента, выпады в сторону Запада без внимания не остались. «Несмотря на ожидания, речь, продолжавшаяся почти два часа, в основном касалась обычных попыток Путина переложить вину за конфликт на США и их союзников, где, как он заявил, безбожие и педофилия стали «нормой», — утверждает в своей статье Bloomberg.

    Официальная реакция также не заставила себя ждать. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Agence France-Presse на фоне речи Путина заявил: «Никто не нападает на Россию. Абсурдно думать, что Россия находилась под какой-либо военной угрозой со стороны Украины или любой другой страны».

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с приостановкой ДСНВ. Он призвал Москву пересмотреть свое решение и заявил о том, что этот шаг приводит к демонтажу всей архитектуры контроля над вооружениями.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен во время беседы с журналистами в Афинах также заявил, что сожалеет о решении Москвы по поводу ДСНВ и считает этот шаг «безответственным». «США готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях», — сказал он (цитата по The New York Times). Чиновник добавил, что Вашингтон будет «внимательно наблюдать за тем, что Россия делает в действительности» и готов обеспечить безопасность США и их союзников.

    На этом политические события сегодняшнего дня не заканчиваются. Ожидается, что во вторник со своей речью выступит президент США Джо Байден, находящийся сейчас в Польше после своего визита в Киев. При этом в Белом доме уже подчеркнули, что не участвуют в каком-либо состязании, а выступление Байдена не будет ответом на речь Путина.

    Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3 подписан в 2010 году. Он предполагает сокращение с каждой стороны числа боезарядов до 1550, а средств их доставки — до 700 единиц. Первое соглашение между странами об ограничении ядерного арсенала было заключено еще в 1972 году. В 1979 году СССР и США договорились ограничить количество средств доставки до 2500 с каждой стороны. Логическим продолжением стало заключение в 1987 году договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (до 5500 км). В 1991 году заключен договор СНВ-1 (1600 средств доставки и 6000 боезарядов). В 1993 году удалось договориться в рамках СНВ-2 о предельной численности боезарядов в 3500 единиц. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне (вторая часть системы глобального ядерного сдерживания), в ответ на это РФ вышла из СНВ-2. До 2010 года вместо него действовал договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. По оценкам экспертов, в 2020 году Россия имела 510 развернутых носителя ядерных вооружений, 1 447 ядерных боезарядов и 764 развернутых и неразвернутых пусковых установок. У США было 675 носителей, 1 457 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых ПУ.

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    Комментарии 39

    28028405321 Фев 2023 в 19:37
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