Один важный вопрос. Что услышал Запад в речи Владимира Путина

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию оживленную дискуссию в западных СМИ пока не вызвало, однако текстовую трансляцию речи российского лидера вели многие топовые зарубежные издания. Спустя пару часов после завершения выступления на первых страницах Reuters, Bloomberg, CNN висели репортажи с заголовками о том, что Россия приостанавливает участие в «ядерном» договоре с США о СНВ. Судя по всему, этот момент больше всего обеспокоил иностранного (а вместе с ним и российского) наблюдателя.

«Президент России Владимир Путин во вторник сделал ядерное предупреждение Западу из-за Украины, приостановив действие исторического договора о контроле над ядерными вооружениями», — передает Reuters.



«Путин отказывается от договора о ядерном оружии, сигнализируя о более резком разрыве с Западом», — сообщает New York Times.



«Президент использовал свое обращение к нации, чтобы повторить свои заявления о том, что у Москвы не было другого выбора, кроме как начать [военную операцию] на Украине», — пишет CNN.

Но СНВ — не единственное, что заинтересовало зарубежные СМИ в выступлении российского президента, выпады в сторону Запада без внимания не остались. «Несмотря на ожидания, речь, продолжавшаяся почти два часа, в основном касалась обычных попыток Путина переложить вину за конфликт на США и их союзников, где, как он заявил, безбожие и педофилия стали «нормой», — утверждает в своей статье Bloomberg.



Официальная реакция также не заставила себя ждать. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Agence France-Presse на фоне речи Путина заявил: «Никто не нападает на Россию. Абсурдно думать, что Россия находилась под какой-либо военной угрозой со стороны Украины или любой другой страны».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с приостановкой ДСНВ. Он призвал Москву пересмотреть свое решение и заявил о том, что этот шаг приводит к демонтажу всей архитектуры контроля над вооружениями.



Госсекретарь США Энтони Блинкен во время беседы с журналистами в Афинах также заявил, что сожалеет о решении Москвы по поводу ДСНВ и считает этот шаг «безответственным». «США готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях», — сказал он (цитата по The New York Times). Чиновник добавил, что Вашингтон будет «внимательно наблюдать за тем, что Россия делает в действительности» и готов обеспечить безопасность США и их союзников.

