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    Ещё одно мощное землетрясение — на этот раз в Иране

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    Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано 21 февраля в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр располагался в 113 километрах от города Бендер-Аббас, где живут 352 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

    6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой более семи. Число погибших в стране превысило 41 тысячу человек. В Сирии, по официальным данным, погибли 1 414 человек, пострадали 2 357.

    Вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай случилось два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8. В Хатае погибли, по последним данным, шесть человек и около 300 ранены, в Сирии как минимум четыре жертвы и 470 пострадавших. Перед толчками в небе видели странное голубое свечение.

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