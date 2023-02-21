Перед землетрясением в Турции в небе видели странную голубую вспышку

В соцсетях появились кадры голубой вспышки, которая, по словам очевидцев, возникла в небе перед землетрясением в Хатае, у границы Турции и Сирии. После яркого света начались подземные толчки. Это явление наблюдали жители приграничных районов Турции и сирийской Латакии, передаёт 21 февраля РИА Новости.
Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан в интервью радиостанции Sham FM объяснила, что перед землетрясением меняются электрическое и магнитное поля атмосферы. Однако объяснений голубому свету нет.
Вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай случилось два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 с интервалом в три минуты, а затем ещё около 30 афтершоков. По последним данным, в Хатае погибли шесть человек и около 300 ранены, в Сирии как минимум четыре жертвы и 470 пострадавших. Толчки ощущались и в курортных районах Турции, а также в Ливане.