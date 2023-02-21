    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -16

    1 м/с, вос

    750мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd74.04eur79.13

    Перед землетрясением в Турции в небе видели странную голубую вспышку

    17990
    12 комментариев

    В соцсетях появились кадры голубой вспышки, которая, по словам очевидцев, возникла в небе перед землетрясением в Хатае, у границы Турции и Сирии. После яркого света начались подземные толчки. Это явление наблюдали жители приграничных районов Турции и сирийской Латакии, передаёт 21 февраля РИА Новости.

    Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан в интервью радиостанции Sham FM объяснила, что перед землетрясением меняются электрическое и магнитное поля атмосферы. Однако объяснений голубому свету нет.

    Вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай случилось два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 с интервалом в три минуты, а затем ещё около 30 афтершоков. По последним данным, в Хатае погибли шесть человек и около 300 ранены, в Сирии как минимум четыре жертвы и 470 пострадавших. Толчки ощущались и в курортных районах Турции, а также в Ливане.

    6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сокрушительных землетрясения магнитудой более семи. Число погибших в стране, по последним данным, превысило 41 тыс. В Сирии, по официальным данным, погибли 1 414 человек, пострадали 2 357.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СирияТурцияЗемлетрясениеНебесные явленияЗемлетрясение в Турции
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ12
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close