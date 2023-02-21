Прыгали из окон. Жертв землетрясения в Хатае всё больше, в том числе в Сирии

Число погибших в результате вчерашнего землетрясения в Хатае в Турции к утру 21 февраля выросло до четырех человек. 294 человека получили ранения, 18 из них — тяжелые, сообщает TRT Haber.



По данным Hurriyet, в результате землетрясения разрушены 2000-летняя гробница Баязид-и Бистами и 123-летняя православная церковь Святого Павла.



Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Хатае 20 февраля около 20 часов, эпицентр находился на глубине 16,7 километра. Через 3 минуты в центре города Самандаг было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,8. В общей сложности было 32 афтершока.

