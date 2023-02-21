Прыгали из окон. Жертв землетрясения в Хатае всё больше, в том числе в Сирии

Число погибших в результате вчерашнего землетрясения в Хатае в Турции к утру 21 февраля выросло до четырех человек. 294 человека получили ранения, 18 из них — тяжелые, сообщает TRT Haber.
По данным Hurriyet, в результате землетрясения разрушены 2000-летняя гробница Баязид-и Бистами и 123-летняя православная церковь Святого Павла.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Хатае 20 февраля около 20 часов, эпицентр находился на глубине 16,7 километра. Через 3 минуты в центре города Самандаг было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,8. В общей сложности было 32 афтершока.
В Сирии погибли как минимум четыре человека — из-за паники и давки в городах Алеппо, Тартус и Хама, передаёт Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. В подконтрольных Дамаску районах пострадали не меньше 320 человек, еще 150 человек — на северо-западе страны. У них зафиксированы переломы и ушибы из-за падения камней и разрушения зданий, а также случаи сердечной недостаточности. Некоторые получили травмы, прыгая из окон.
В Кахраманмараше (где произошли смертоносные землетрясения 6 февраля), по данным TRT Haber, тоже чувствовались толчки, но серьезных повреждений не зафиксировано. Трясло и в относительно безопасных курортных районах Турции, а также в соседних странах, например в Ливане.