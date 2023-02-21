В Новгородской области девятилетний мальчик умер после нападения питбулей

В поселке Парфино Новгородской области в гостях у друга умер 9-летний мальчик после нападения трех американских питбулей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом 20 февраля сообщает региональный СК.

Мальчик находился в гостях у друга — взрослых дома не было. В доме находились три американских питбуля, которые в какой-то момент набросились на ребенка. Второй мальчик пытался их остановить, но не справился.