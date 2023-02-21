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    В Новгородской области девятилетний мальчик умер после нападения питбулей

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    В поселке Парфино Новгородской области в гостях у друга умер 9-летний мальчик после нападения трех американских питбулей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом 20 февраля сообщает региональный СК.

    Мальчик находился в гостях у друга — взрослых дома не было. В доме находились три американских питбуля, которые в какой-то момент набросились на ребенка. Второй мальчик пытался их остановить, но не справился.

    После он побежал к соседке, женщина вызвала скорую помощь и убрала псов. Однако уже было поздно — ребенок скончался от полученных травм на месте.

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