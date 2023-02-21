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    Новое землетрясение в Хатае унесло жизни троих. Спасатели разбирают завалы

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    Три человека погибли и 213 пострадали в ходе новых землетрясений в турецком Хатае. Об этом в ночь на 21 февраля пишет газета Turkey со ссылкой на министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

    Сообщается, что многие граждане, которые побежали домой забирать документы и близких, остались под завалами. Ведутся спасательные работы. Граждан просят держаться подальше от поврежденных зданий.

    Тем временем, в сети распространяется видео, на котором, как утверждается, запечатлено первое сегодняшнее землетрясение магнитудой 6,4. Напомним, легкие толчки почувствовали даже жители относительно безопасных курортных районов страны.

    На юго-востоке Турции 6 февраля произошли два сокрушительных землетрясения магнитудой более семи. Число погибших в стране, по последним данным, превысило 41 тыс. В Сирии, по официальным данным, погибли 1414 человек, пострадали 2357.

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