Новое землетрясение в Хатае унесло жизни троих. Спасатели разбирают завалы

Три человека погибли и 213 пострадали в ходе новых землетрясений в турецком Хатае. Об этом в ночь на 21 февраля пишет газета Turkey со ссылкой на министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Сообщается, что многие граждане, которые побежали домой забирать документы и близких, остались под завалами. Ведутся спасательные работы. Граждан просят держаться подальше от поврежденных зданий.

Тем временем, в сети распространяется видео, на котором, как утверждается, запечатлено первое сегодняшнее землетрясение магнитудой 6,4. Напомним, легкие толчки почувствовали даже жители относительно безопасных курортных районов страны.