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    Россияне почувствовали подземные толчки в Анталье, Алании, Мерсине и Сиде

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    Граждане России, проживающие в относительно безопасных районах Турции, почувствовали подземные толчки. Об этом граждане РФ сообщают в локальных чатах вечером 20 февраля.

    «Я почувствовал мелкую вибрацию, покачивание лёжа на диване. Только через час увидел в новостях, что было землетрясение, значит не показалось. Рядом со мной, на кухне жена с дочкой стояли, готовили, ничего не ощутили», — написал мужчина из Сиде.

    Проживающие в Алании, Анталье и Сиде также сообщили, что ощутили лёгкое покачивание.

    В понедельник на границе Турции и Сирии вновь были зафиксированы мощные толчки магнитудой 6,4. В Хатае частично обрушились несколько зданий. Под завалами могут находиться люди. Жителей прибрежных регионов Турции предупредили об опасности цунами.

    На юго-востоке Турции 6 февраля произошли два сокрушительных землетрясения магнитудой более семи баллов. В Сирии, по официальным данным, погибли 1414 человек, пострадали 2357.

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