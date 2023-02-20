Россияне почувствовали подземные толчки в Анталье, Алании, Мерсине и Сиде

Граждане России, проживающие в относительно безопасных районах Турции, почувствовали подземные толчки. Об этом граждане РФ сообщают в локальных чатах вечером 20 февраля.

«Я почувствовал мелкую вибрацию, покачивание лёжа на диване. Только через час увидел в новостях, что было землетрясение, значит не показалось. Рядом со мной, на кухне жена с дочкой стояли, готовили, ничего не ощутили», — написал мужчина из Сиде.

Проживающие в Алании, Анталье и Сиде также сообщили, что ощутили лёгкое покачивание.

В понедельник на границе Турции и Сирии вновь были зафиксированы мощные толчки магнитудой 6,4. В Хатае частично обрушились несколько зданий. Под завалами могут находиться люди. Жителей прибрежных регионов Турции предупредили об опасности цунами.