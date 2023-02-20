Жителей Турции предупреждают об угрозе цунами после нового землетрясения

Вслед за землетрясением магнитудой 6,4 с эпицентром в Хатае в Турции зафиксирован афтершок магнитудой 5,8. Люди напуганы, на некоторых зданиях появились трещины. Об этом вечером 20 февраля сообщает газета Türkiye.
Издание отмечает, что многие местные жители, сидящие в уличных кафе, бросились бежать в ужасе. Толчки ощущались также на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) предупредило граждан об опасности возникновения цунами и попросило держаться подальше от береговой линии.
«Фонтанка» писала, что новое землетрясение в Турции произошло вечером в понедельник. Подземные толчки зафиксированы в Антакье — в провинции Хатай на границе с Сирией. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 2 километра. Телеканал Habertürk информирует, что в результате происшествия разрушено несколько домов. О возможных пострадавших пока не сообщается.