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    Жителей Турции предупреждают об угрозе цунами после нового землетрясения

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    Вслед за землетрясением магнитудой 6,4 с эпицентром в Хатае в Турции зафиксирован афтершок магнитудой 5,8. Люди напуганы, на некоторых зданиях появились трещины. Об этом вечером 20 февраля сообщает газета Türkiye.

    Издание отмечает, что многие местные жители, сидящие в уличных кафе, бросились бежать в ужасе. Толчки ощущались также на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) предупредило граждан об опасности возникновения цунами и попросило держаться подальше от береговой линии.

    «Фонтанка» писала, что новое землетрясение в Турции произошло вечером в понедельник. Подземные толчки зафиксированы в Антакье — в провинции Хатай на границе с Сирией. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 2 километра. Телеканал Habertürk информирует, что в результате происшествия разрушено несколько домов. О возможных пострадавших пока не сообщается.

    6 февраля на юго-востоке Турции произошли два сокрушительных землетрясения магнитудой более семи баллов. В Сирии, по официальным данным, погибли 1414 человек, пострадали 2357.

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