Жителей Турции предупреждают об угрозе цунами после нового землетрясения

Вслед за землетрясением магнитудой 6,4 с эпицентром в Хатае в Турции зафиксирован афтершок магнитудой 5,8. Люди напуганы, на некоторых зданиях появились трещины. Об этом вечером 20 февраля сообщает газета Türkiye.

Издание отмечает, что многие местные жители, сидящие в уличных кафе, бросились бежать в ужасе. Толчки ощущались также на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) предупредило граждан об опасности возникновения цунами и попросило держаться подальше от береговой линии.