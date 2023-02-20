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    Кабмин назвал 19 стран, гражданам которых дадут полугодовую визу в Россию по брони в отеле

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    Правительство РФ утвердило список из 19 стран, граждане которых смогут получить право на оформление туристической визы в России сроком до полугода на основании брони отеля. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 20 февраля.

    Согласно документу, в перечень таких государств вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

    «Фонтанка» рассказывала, когда в Россию снова смогут приезжать туристы из Китая. О том, кто на этом заработает в Петербурге, читайте в нашем материале.

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    ВизыКабминТуризмПравительство РФМишустин
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