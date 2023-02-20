В Петербурге смягчили наказание для владельца хостела, выстрел которого изуродовал девушку

Пересмотр уголовного дела о выстреле, лишившем глаза девушку в Петербурге, не помог её обидчику убрать из приговора умысел, зато сократил срок в колонии. В своё оправдание фигурант говорил о лунатизме и матримониальных планах подруги.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 20 февраля виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью признан Шаиг Зейналов. Его приговорили к 4 годам и 4 месяцам в колонии общего режима.
Совладелец «Отеля-55» на Садовой был арестован в апреле 2020 года, через два дня после стрельбы в кафе на первом этаже хостела. По версии следствия, нетрезвый Зейналов поссорился с 19-летней подругой и выстрелил из охотничьего карабина так, что осколок рикошетом попал в лицо девушке. Она ослепла на левый глаз.
Куйбышевский суд слушал дело Зейналова второй раз. Первым приговором ему было назначено 5 лет общего режима. Апелляционная инстанция добавила к сроку год, но в кассационной решение не устояло.
Третий КАС в мае прошлого года отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом просили и защита, и прокуратура, но по разным причинам.
Адвокат и фигурант настаивали, что всё случившееся — несчастный случай в результате небрежного обращения с оружием. Умысла калечить девушку у Зейналова не было, при этом так и не установлено, что именно разрушило глазное яблоко — фрагмент пули или стены. При этом он считает, что потерпевшая могла лукавить в показаниях — она страдает лунатизмом и якобы хотела увести из семьи отца двух малолетних детей.
В первой инстанции подсудимый заверял, что карабин сломался и выстрелил сам, курок он не трогал.
Представитель прокуратуры просил отменить приговор, указывая на несоответствие фактических обстоятельств дела и квалификации: первая инстанция не учла, что травма глаза вызвала значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть. Третий КАС с этим согласился.
К рассмотрению дела новым составом Куйбышевского суда фигурант изменил свою позицию. В пресс-службе судов уточнили, что вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью он признал.