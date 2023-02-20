В Петербурге смягчили наказание для владельца хостела, выстрел которого изуродовал девушку

Пересмотр уголовного дела о выстреле, лишившем глаза девушку в Петербурге, не помог её обидчику убрать из приговора умысел, зато сократил срок в колонии. В своё оправдание фигурант говорил о лунатизме и матримониальных планах подруги.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 20 февраля виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью признан Шаиг Зейналов. Его приговорили к 4 годам и 4 месяцам в колонии общего режима.

Совладелец «Отеля-55» на Садовой был арестован в апреле 2020 года, через два дня после стрельбы в кафе на первом этаже хостела. По версии следствия, нетрезвый Зейналов поссорился с 19-летней подругой и выстрелил из охотничьего карабина так, что осколок рикошетом попал в лицо девушке. Она ослепла на левый глаз.