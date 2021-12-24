Арестован второй автомобиль владельца хостела, изуродовавшего девушку в Петербурге

Приставы сократили автопарк владельца хостела в центре Петербурга, который оставил без глаза свою сотрудницу. Зейналов задолжал ей 1,8 млн рублей, но планы на машину есть и у банка.
Об аресте Kia Cerato, принадлежащей Шаигу Зейналову, 24 декабря сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Петербурга. Машину нашли в ходе рейда на улице Маршала Казакова, составили акт описи и ареста и вызвали эвакуатор, который увёз Kia на спецстоянку.
«В ближайшее время имущество будет реализовано в счет погашения имеющихся задолженностей», — уточнили будущее автомобиля в УФССП.
В апреле Куйбышевский райсуд признал Зейналова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло неизгладимое обезображивание лица петербурженки. Ему назначили 5 лет лишения свободы. Кроме того, его обязали заплатить 300 тысяч за материальный и 1,5 млн рублей за моральный вред.
19-летняя администратор хостела «Отель 55» в Апраксином дворе лишилась левого глаза в результате выстрела из охотничьего самозарядного карабина модели АКС-366 Lancaster 03 в апреле 2020 года. Согласно материалам дела, на тот момент 36-летний Зейналов в разгар ссоры выстрелил в девушку, пуля попала в стену так, что её часть рикошетом угодила в лицо сотруднице.
Зейналов вину не признал. Он настаивал, что даже не трогал курок, а карабин пальнул сам, потому что сломался. В апелляции он просил убрать из приговора умысел, заменив его на неосторожность. Добавлял, что раскаялся, предпринимает попытки компенсировать вред, а сразу после случившегося помог вызвать скорую.
Со слов пострадавшей, начальник, с которым её связывали не только рабочие отношения, но и кредит, который она вынуждена платить за его телефон, тем вечером был пьян и случайности в его действиях не было. Девушка рассказала, что пил и бил он не впервые. Суду она уточнила, что просила Зейналова вызвать скорую, но тот заявил, что не в состоянии этого сделать. Его помощь выразилась якобы только в том, что он передал раненой подруге телефон, экстренную службу она набирала сама.
Платить по счетам, по её словам, он также не торопится. Родные перевели за мужчину около 100 тысяч рублей, к декабрю, судя по данным приставам, долг не сократился.
В сентябре горсуд изменил приговор Зейналову, указав, что первая инстанция отнеслась к нему излишне мягко. Опьянение признали отягчающим обстоятельством, срок в колонии общего режима увеличили до 6 лет. Кроме того, суд решил, что арестовать необходимо не только Ford Explorer, но также коричневую Kia Cerato 2018 года выпуска и зелёный Ford Mondeo 1993 года выпуска. По данным «Фонтанки», на этом список имеющихся у осуждённого машин не заканчивается.
Согласно базе судебных приставов, два исполнительных производства на 1,8 млн рублей возбуждены 15 декабря. Ещё одно на сумму почти 2,3 млн рублей находится в производстве отдела в Кировском районе. Деньги требует банк, который выдал Зейналову автокредит под залог машины. Кировский райсуд в марте постановил взыскать задолженность, а автомобиль пустить с молотка.