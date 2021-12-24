Арестован второй автомобиль владельца хостела, изуродовавшего девушку в Петербурге

Приставы сократили автопарк владельца хостела в центре Петербурга, который оставил без глаза свою сотрудницу. Зейналов задолжал ей 1,8 млн рублей, но планы на машину есть и у банка.

Об аресте Kia Cerato, принадлежащей Шаигу Зейналову, 24 декабря сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Петербурга. Машину нашли в ходе рейда на улице Маршала Казакова, составили акт описи и ареста и вызвали эвакуатор, который увёз Kia на спецстоянку.

«В ближайшее время имущество будет реализовано в счет погашения имеющихся задолженностей», — уточнили будущее автомобиля в УФССП.



В апреле Куйбышевский райсуд признал Зейналова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло неизгладимое обезображивание лица петербурженки. Ему назначили 5 лет лишения свободы. Кроме того, его обязали заплатить 300 тысяч за материальный и 1,5 млн рублей за моральный вред.

19-летняя администратор хостела «Отель 55» в Апраксином дворе лишилась левого глаза в результате выстрела из охотничьего самозарядного карабина модели АКС-366 Lancaster 03 в апреле 2020 года. Согласно материалам дела, на тот момент 36-летний Зейналов в разгар ссоры выстрелил в девушку, пуля попала в стену так, что её часть рикошетом угодила в лицо сотруднице.

Зейналов вину не признал. Он настаивал, что даже не трогал курок, а карабин пальнул сам, потому что сломался. В апелляции он просил убрать из приговора умысел, заменив его на неосторожность. Добавлял, что раскаялся, предпринимает попытки компенсировать вред, а сразу после случившегося помог вызвать скорую.

Со слов пострадавшей, начальник, с которым её связывали не только рабочие отношения, но и кредит, который она вынуждена платить за его телефон, тем вечером был пьян и случайности в его действиях не было. Девушка рассказала, что пил и бил он не впервые. Суду она уточнила, что просила Зейналова вызвать скорую, но тот заявил, что не в состоянии этого сделать. Его помощь выразилась якобы только в том, что он передал раненой подруге телефон, экстренную службу она набирала сама.

