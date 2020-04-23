Стрелявший в глаз администратору владелец отеля в Апраксином переулке арестован по делу о покушении на убийство

Владелец «Отеля-55» в центре Петербурга отправился в следственный изолятор как подозреваемый по делу о покушении на убийство своей подчиненной. Роль сыграл арсенал оружия.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Зейналов поехал в СИЗО как минимум до 20 июня. Два дня назад его задержали после стрельбы в отеле на Садовой улице, дом 28/30. По версии следствия, он хотел убить 19-летнюю девушку и выстрелил ей в лицо. Администратора он назвал своей возлюбленной, петербурженка была госпитализирована с пулей в глазнице. Зейналов вину не признал.