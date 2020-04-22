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22.04.2020 09:25
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Владелец отеля в Апраксином переулке, который изуродовал подчиненную, был под наркотиками

Администратор гостиницы в центре Петербурга осталась без глаза после того, как начальник выстрелил ей в лицо. Он был в наркотическом опьянении.

По данным «Фонтанки», к утру 22 апреля отельер Зейналов, который накануне стрелял в лицо сотрудницы, а потом забаррикадировался в своем же отеле, имеет на руках два протокола об административном правонарушении — за мелкое хулиганство и употребление наркотиков.

Пострадавшая 19-летняя девушка, к которой Зейналов, как он сам сказал, якобы питал нежные чувства, в тяжелом состоянии. У нее травма головы и разрушен левый глаз, ее так и привезли в центр экстренной медицины на севере города — с пулей в глазнице.

Кроме автомата Калашникова, в отеле нашли пистолет «Оса», карабин, помповое ружье «Байкал», газовый пистолет и патроны ко всему этому оружию.

Уголовное дело пока не возбуждено.

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Комментарии (7)

260878001
Главное что в сквере не гулял. Понять и простить.
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126745288
Уголовное дело пока не возбуждено.
_______________
действительно. выбил глаз, оружия на взвод.
но стаканы не бросал, режим не нарушал. за что возбуждать?извинится перед ним девушка и все.
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