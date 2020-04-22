Владелец отеля в Апраксином переулке, который изуродовал подчиненную, был под наркотиками

Администратор гостиницы в центре Петербурга осталась без глаза после того, как начальник выстрелил ей в лицо. Он был в наркотическом опьянении.



По данным «Фонтанки», к утру 22 апреля отельер Зейналов, который накануне стрелял в лицо сотрудницы, а потом забаррикадировался в своем же отеле, имеет на руках два протокола об административном правонарушении — за мелкое хулиганство и употребление наркотиков.



Пострадавшая 19-летняя девушка, к которой Зейналов, как он сам сказал, якобы питал нежные чувства, в тяжелом состоянии. У нее травма головы и разрушен левый глаз, ее так и привезли в центр экстренной медицины на севере города — с пулей в глазнице.

